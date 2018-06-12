"Ислочь" одолела "Минск" в футбольном чемпионате Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" уступили "Ислочи" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм игры на поле столичного стадиона "Трактор" получился не очень интересным - соперники нанесли всего по два удара по воротам. После перерыва футболисты "Ислочи" прибавили в движении, и на 53-й минуте Александр Холодинский забил мяч в ворота Сергея Веремко - 1:0. В концовке игры минчане нанесли несколько опасных ударов, но изменить результат не смогли.

Ранее футболисты "Слуцка" на своем поле не оставили шансов могилевскому "Днепру", победив 5:0.

В последнем сегодняшнем матче футболисты "Витебска" примут на своем поле гостей из минского "Торпедо".

Заключительные игры 11-го тура пройдут в среду, 13 июня: "Шахтер" (Солигорск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), БАТЭ (Борисов) - "Гомель", "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).

Результаты встреч, состоявшихся 11 июня: "Смолевичи" - "Городея" - 2:0, "Луч" (Минск) - "Неман" (Гродно) - 1:2.

Положение в лидирующей группе: БАТЭ - 25 очков (10 матчей), "Динамо" (Минск) - 23 (10), "Витебск" - 20 (10), "Слуцк" - 18 (11).-0-