Исполком МОК утвердил расписание летней Олимпиады-2020 в Токио

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета утвердил расписание ХХХII летней Олимпиады, которая пройдет в 2020 году в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Первыми на олимпийские арены японской столицы выйдут представители футбола и софтбола, которые свои матчи начнут 22 июля за два дня до церемонии открытия Игр. Соревнования по академической гребле и стрельбе из лука пройдут 24 июля, в день открытия Олимпиады. На следующий день спортсмены поборются за награды в 21 виде спорта, включая, в частности, пулевую стрельбу, настольный теннис, дзюдо, бадминтон, гимнастику, теннис и велоспорт.

В первую соревновательную неделю пройдут старты у дебютантов ОИ - баскетбола 3х3, скейтбординга и серфинга.

Мужской марафон по традиции пройдет в день закрытия Олимпийских игр - 9 августа.

Ожидается, что в соревнованиях токийской Олимпиады примут участие около 12,5 тыс. спортсменов более чем из 200 государств планеты.-0-