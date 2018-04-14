Известный белорусский хоккеист Михаил Грабовский в будущем может стать тренером - Шапиро

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккей сейчас собирает, а не разбрасывает камни, имеется в виду тренерские кадры. Об этом заявил председатель ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь" Семен Шапиро на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
В частности, это касается известного белорусского хоккеиста Михаила Грабовского, который провел много сезонов в сильнейшей лиге мира НХЛ и долго не может восстановиться после травмы. По словам Семена Шапиро, таких профессионалов в Беларуси очень мало и нельзя их терять, поэтому если Михаил Грабовский решит завершить игровую карьеру, то в будущем он будет обязательно востребован в белорусском хоккее.
То же самое можно сказать и об Андрее Ковалеве, Андрее Сидоренко, Андрее Гусове и других белорусских специалистах. Однако здесь нужен индивидуальный подход, ведь у каждого своя стезя. В частности, Андрей Гусов сейчас успешно работает в Польше, его клуб ГКС вышел в Лигу чемпионов, и было бы неправильно бросать успешное дело и уезжать назад, всему свое время, отметил Семен Шапиро.-0-
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