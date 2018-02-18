Японская конькобежка Кодаира выиграла золото ОИ на дистанции 500 м, белоруска Садовская - 30-я

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Японская конькобежка Нао Кодаира завоевала золото Олимпиады-2018 на дистанции 500 м с новым рекордом Игр. Белорусская спортсменка Ксения Садовская заняла 30-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нао Кодаира

Нао Кодаира

Нао Кодаира

Новое высшее олимпийское достижение, установленное японкой, равняется 36,94 сек.

Ли Сан Хва

Каролина Эрбанова

Серебряная награда на счету спортсменки из Республики Корея Ли Сан Хва (+0,39), бронза - у чешки Каролины Эрбановой (+0,40 сек.). Итоговые результаты сегодняшних соревнований у конькобежек на спринтерской 500-метровке оказались очень плотными. Чемпионку и обладательницу 10-го места разделило меньше 1 сек.

Ли Сан Хва и Нао Кодаира

Ли Сан Хва и Нао Кодаира

Каролина Эрбанова

Каролина Эрбанова

Нао Кодаира

Каролина Эрбанова, Нао Кодаира и Ли Сан Хва

Дебютантка Олимпиад белоруска Ксения Садовская среди 31 участницы забегов сумела показать лишь 30-й результат - 39,64 сек., отстав от победительницы на 2,70 сек.

Ксения Садовская (слева). Фото Reuters

Планируется, что в дальнейших олимпийских соревнованиях по конькобежному спорту в Пхенчхане белоруски Марина Зуева и Татьяна Михайлова будут выступать в масс-старте. У мужчин на нескольких дистанциях запланировано участие Виталия Михайлова и Игната Головатюка.-0-

Фото Синьхуа - БЕЛТА.