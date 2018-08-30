Японские биатлонисты довольны подготовкой к сезону в Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Японии биатлону довольна подготовкой к сезону в Беларуси. Об этом рассказал посол Японии в Беларуси Хироки Токунага на встрече с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рахмановым и руководством Белорусской федерации биатлона (БФБ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в БФБ.

Хироки Токунага поблагодарил белорусскую сторону за качественную организацию учебно-тренировочного сбора в Новополоцком государственном училище олимпийского резерва для молодежной команды Японии, предоставление необходимого инвентаря, обеспечение методического сопровождения спортсменов во время тренировок, а также возможность принять участие в соревнованиях I этапа Кубка Белорусской федерации биатлона.

Стороны выразили взаимный интерес к дальнейшему развитию отношений между двумя странами в спортивной сфере. Достигнута предварительная договоренность о проведении в Беларуси учебно-тренировочного сбора национальной команды Японии по биатлону.

Соглашение о двустороннем сотрудничестве между федерациями биатлона Беларуси и Японии действует с 2015 года. Договором предусмотрены обмен опытом по вопросам развития биатлона, совместная подготовка национальных и сборных команд, совершенствование материально-технического и медицинского обеспечения спортсменов.-0-