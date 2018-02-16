Японский фигурист Ханю подарит игрушечных Винни Пухов жителям Республики Корея

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурист Юдзуру Ханю, который представляет Японию на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, собирается подарить плюшевых Винни Пухов болельщикам и жителям Республики Корея, передает ТАСС.
Перед выступлением на соревнованиях спортсмен помимо коробки с салфетками и бутылки воды всегда кладет на бортик игрушку своего любимого сказочного персонажа - Винни Пуха. Именно по этой причине поклонники фигуриста в разных уголках мира приходят поболеть за него с плюшевыми Винни Пухами.
На зимней Олимпиаде-2018 после проката Юдзуру Ханю в короткой программе зрители по традиции забросали лед желтыми медвежатами. Все эти игрушки фигурист хочет подарить жителям Пхенчхана и Каннына в благодарность за добро и поддержку, которую они ему дарят.
Ранее в 2017 году на московском этапе Гран-при после выступления Ханю волонтеры собирали рассыпанных по арене желтых медвежат не менее пяти минут. Мешки с игрушками отправились тогда в московские детские дома.-0-
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