Йоханнес Бё победил в спринте на шестом этапе КМ по биатлону в Антхольце, Владимир Чепелин - 9-й

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежец Йоханнес Бё победил в спринте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на промах на первом огневом рубеже, скандинавский биатлонист продемонстрировал хорошую скорость и победил с результатом 22 мин. 18,9 сек. (1+0).

Йоханнес Бё (№42)

Йоханнес Бё

Второе место занял лидер общего зачета Кубка мира Мартен Фуркад из Франции - +12,8 сек. (0+0). Бронзовым призером этапа Кубка мира стал Арнд Пайффер из Германии - +42,2 сек. (0+0).

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад, Йоханнес Бё и Арнд Пайффер

Лучшим в белорусской команде стал Владимир Чепелин, который показал неплохой ход по лыжне и с одним промахом сумел занять девятое место - +1 мин. 32,3 сек. (0+1).

Владимир Чепелин

Роман Елётнов стал 34-м - +2 мин. 12,9 сек. (1+1). Дмитрий Абашев пересек финишную линию 68-м - 3 мин. 02,6 сек. (2+1). Максим Воробей допустил пять промахов и завершил выступление на 95-м месте - +3 мин. 57,6 сек. (3+2).

Этап Кубка мира по биатлону продолжится 20 января двумя гонками преследования. В 15.15 на старт в Антхольце выйдут женщины, в 17.00 лучших определят мужчины. -0-

Фото Дениса Костюченко.