Юниорская сборная Беларуси по баскетболу (U-17) среди девушек сыграет на турнире памяти Халипского

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по баскетболу (U-17) среди девушек сыграет на международном турнире памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.

Традиционные соревнования для национальных команд в этом году решено изменить в целях подготовки баскетболисток до 17 лет к домашнему чемпионату мира, который пройдет в Минске с 21 по 29 июля.

В турнире памяти Семена Халипского примут участие также команды U-17 из Китая, Эстонии и Чехии. Матчи пройдут на площадке минского Дворца спорта с 15 по 17 июня.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

15 июня

16.00. Китай - Эстония

17.45. Торжественная церемония открытия

18.30. Беларусь - Чехия

16 июня

15.00. Чехия - Китай

17.30. Эстония - Беларусь

17 июня

15.00. Чехия - Эстония

17.30. Беларусь - Китай

19.15. Награждение. Закрытие турнира.

Сборная Беларуси на чемпионате мира выступит в группе А, соперницами подопечных главного тренера Виктории Дацун станут команды Франции, Японии и Колумбии.-0-