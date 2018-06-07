Юниорская сборная Беларуси по баскетболу (U-17) среди девушек сыграет на турнире памяти Халипского

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по баскетболу (U-17) среди девушек сыграет на международном турнире памяти заслуженного тренера СССР Семена Халипского, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.
Традиционные соревнования для национальных команд в этом году решено изменить в целях подготовки баскетболисток до 17 лет к домашнему чемпионату мира, который пройдет в Минске с 21 по 29 июля.
В турнире памяти Семена Халипского примут участие также команды U-17 из Китая, Эстонии и Чехии. Матчи пройдут на площадке минского Дворца спорта с 15 по 17 июня.
15 июня
16.00. Китай - Эстония
17.45. Торжественная церемония открытия
18.30. Беларусь - Чехия
16 июня
15.00. Чехия - Китай
17.30. Эстония - Беларусь
17 июня
15.00. Чехия - Эстония
17.30. Беларусь - Китай
19.15. Награждение. Закрытие турнира.
Сборная Беларуси на чемпионате мира выступит в группе А, соперницами подопечных главного тренера Виктории Дацун станут команды Франции, Японии и Колумбии.-0-
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