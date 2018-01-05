Юниорские сборные Беларуси по волейболу с побед начали квалификацию на ЧЕ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорские сборные Беларуси по волейболу с побед начали квалификацию на чемпионат Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мужская команда до 18 лет отборочный турнир начала в румынском Плоешти, где в первом матче уверенно переиграла хозяев площадки со счетом 3:0 (25:16, 25:15, 25:23). Наиболее результативным игроком в составе дружины тренера Алексея Ковалева стал Владислав Давыскиба. Несмотря на свой юный возраст, нападающий уже входит в основной состав минского "Строителя" и является одним из лидеров юниорской сборной.

В другом матче в отборочной группе D волейболисты Сербии были сильнее Израиля - 3:1.

Следующий матч белорусы проведут с Израилем, а завершат выступление в квалификации 6 января встречей с Сербией. Победитель группы выходит в финальную стадию чемпионата Европы, которая пройдет в Чехии и Словакии. Путевки на еврофорум получат также три лучшие команды, которые займут вторые места в семи отборочных группах.

В турнире среди девушек до 17 лет сборная Беларуси уверенно стартовала в группе H, матчи которой принимает немецкий Киенбаум. В первой игре подопечные Дмитрия Кота были сильнее соперниц из Израиля - 3:0 (25:19, 25:18, 25:19). Один из лидеров команды Ксения Лебедкина компенсировала неудачную игру в приеме в мяча надежной атакой - 17 очков. Белорускам предстоит провести еще два матча в квалификации 6 января с Данией и 7 января с Германией. Текущий состав юниорской сборной в 2017 году на континентальном первенстве в Болгарии для игроков до 16 лет занял четвертое место.-0-