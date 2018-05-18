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Юрий Альберс назначен главным тренером сборной Беларуси по биатлону

Спорт 18.05.2018 | 14:14
Юрий Альберс. Фото из архива
Юрий Альберс. Фото из архива

18 мая, Минск /Александр Новиков - БЕЛТА/. Известный белорусский специалист Юрий Альберс назначен главным тренером сборной Беларуси по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Министерстве спорта и туризма Беларуси состоялась аттестация тренерского состава сборной Беларуси по этому виду спорта.

Юрий Альберс утвержден в должности главного тренера сборной, Олег Рыженков стал старшим тренером мужской команды, Федор Свобода по-прежнему, как и в удачный олимпийский сезон, будет отвечать за подготовку женской команды в должности старшего тренера.

Контракты со специалистами будут подписаны с 1 июля 2018 года. Пока остаются вакантными должности помощников старших тренеров в мужской и женской сборных.

Подготовка к новому сезону уже стартовала. Наши биатлонистки Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола уже приступили к тренировкам.

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2018/2019 пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября.-0-

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Теги
биатлон, Кубок мира, тренер
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