27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К Виктории Азаренко вернется ее бывший тренер Вячеслав Коников. Такая информация появилась в фан-сообществе теннисистки в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

"Появилась информация, что в качестве тренера Виктория Азаренко наняла Вячеслава Коникова, который работал с ней по юниорам, а затем уехал на постоянное место жительства в США", - говорится в сообщении.

Более 12 лет Вячеслав Коников проработал главным тренером мужской теннисной команды Университета Калифорния в Сакраменто, а теперь будет тренировать бывшую первую ракетку, обладательницу двух мейджоров Викторию Азаренко, с которой он работал с 1998 по 2002 год.

Фанаты ждут официального подтверждения этой информации от самой Виктории.-0-