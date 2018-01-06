Канадские хоккеисты выиграли молодежный чемпионат мира, серебро у Швеции, бронза у США

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой хоккеистов Канады в американском Баффало завершился молодежный чемпионат мира (U-20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за чемпионский титул канадцы с трудом одолели соперников из Швеции - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Это 17-е золото команды Канады на молодежных чемпионатах планеты. Обладателями бронзы стали хоккеисты США, разгромившие в матче за 3-е место сборную Чехии со счетом 9:3 (1:0, 6:0, 2:3).

По итогам молодежного ЧМ-2018 его самым полезным игроком признан форвард американской сборной Кейси Миттельштадт. Он же стал лучшим нападающим, а также главным бомбардиром турнира, набрав 11 очков (4 гола + 7 результативных передач). Лучшим голкипером стал швед Филип Густавссон, его соотечественник Расмус Далин признан лучшим защитником. Кроме этих хоккеистов, в символическую сборную мирового первенства также вошли канадский защитник Кэйл Макар и нападающие Филип Задина (Чехия) и Киффер Беллоуз.

Белорусская "молодежка" выступила в Баффало крайне неудачно, потеряв место в элитном дивизионе. Подопечные Юрия Файкова проиграли все 6 проведенных матчей: на групповом этапе сверстникам из Швеции (1:6), Швейцарии (2:3), России (2:5) и Чехии (5:6). В борьбе за "выживание" белорусы дважды уступили команде Дании - 4:5 и 2:3 (по буллитам).

На следующем молодежном чемпионате планеты, который пройдет через год в Канаде, белорусов заменит команда Казахстана.-0-