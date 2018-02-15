Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен стал олимпийским чемпионом на дистанции 10 000 м

15 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Канадский конькобежец Тед-Ян Блумен завоевал олимпийское золото на дистанции 10 000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня канадец пробежал самую длинную дистанцию за 12 мин. 39,77 сек., что является новым олимпийским рекордом.
Серебряным призером стал голландец Йоритт Бергсма (+2,21 сек.), бронзу завоевал итальянец Никола Тумолеро (+14,55 сек.). До этого успеха канадского спортсмена золото конькобежного турнира ОИ-2018 брали только представители Нидерландов.
Белорусские спортсмены в этой дисциплине участия не принимали.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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