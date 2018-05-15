Канадцы одолели в овертайме хоккеистов Латвии, чехи сильнее австрийцев на ЧМ в Дании

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Канады лишь в овертайме сумели вырвать победу у команды Латвии на чемпионате мира в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче предпоследнего тура предварительной группы В канадцы вышли вперед уже на 3-й минуте игры после броска Энтони Бовилье и рассчитывали победить без особых усилий. Однако латвийские хоккеисты сумели отразить множество атак, а в начале третьего периода Кристианс Рубинс сравнял счет - 1:1. Этот результат не изменился до окончания основного времени матча и только на старте овертайма Коннор Макдэвид принес победу родоначальникам хоккея - 2:1.

В другом поединке этой группы норвежцы обыграли хоккеистов Республики Корея с "сухим" счетом 3:0 и отправили азиатскую дружину в дивизион рангом ниже.

Турнирное положение: США - 16 очков (6 матчей), Финляндия - 13 (6), Канада - 12 (6), Дания - 11 (6), Латвия - 10 (6), Германия - 7 (6), Норвегия - 6 (7), Южная Корея - 0 (7). Сегодня здесь пройдут заключительные встречи: Финляндия - США (начало в 13.15), Канада - Германия (17.15), Латвия - Дания (21.15).

В группе А чешские хоккеисты не без труда взяли верх над австрийцами - 4:2, а россияне были сильнее словаков - 4:0. Турнирное положение: Швеция - 17 очков (6), Россия - 16 (6), Чехия - 15 (7), Швейцария - 9 (6), Словакия - 8 (6), Франция - 6 (6), Австрия - 4 (7), Беларусь - 0 (6). Белорусские хоккеисты, которые покидают элиту мирового хоккея, сегодня сыграют со Словакией (17.15), швейцарцы встретятся с французами (13.15), а россияне будут соперничать со шведами (21.15).-0-