Капитан ХК "Динамо-Минск" Владимир Денисов выведен из списка травмированных

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан хоккейного клуба "Динамо-Минск" Владимир Денисов выведен из списка травмированных. Такая информация содержится на официальном сайте КХЛ, сообщает БЕЛТА.

Защитник получил травму 20 января в матче на открытом воздухе с рижским "Динамо". Спустя несколько дней, после тщательного обследования, он был отправлен в лазарет команды. Для одного из ведущих игроков "зубров" это не первая травма в сезоне, в сентябре 2017-го он был вынужден пропустить достаточно много времени из-за проблем со здоровьем.

Минское "Динамо" после небольшого перерыва приступит к тренировкам с 8 февраля. В паузе чемпионата КХЛ, связанной с Олимпийскими играми, подопечные Горди Дуайера пока не планируют товарищеских матчей.

Динамовцы не смогли пробиться в плей-офф десятого сезона КХЛ, а в регулярном чемпионате им осталось провести две игры: 27 февраля дома с рижским "Динамо" и 1 марта на выезде с братиславским "Слованом".-0-