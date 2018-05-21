Капсулу в основание будущего национального стадиона по пляжному футболу заложат в Минске 2 июня

21 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Капсула в основание будущего национального стадиона по пляжному футболу будет заложена 2 июня в Международный олимпийский день в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Федерации пляжного футбола Беларуси Алексей Сычев.

Торжественная церемония состоится на территории СОК "Олимпийский", где в июне 2019 года пройдут соревнования по пляжному футболу и стрельбе из лука во время II Европейских игр. На строительство стадиона вместимостью 1,5 тыс. человек предполагается направить около 400 тыс. евро. Уже в августе 2018 года на новой площадке планируется провести первые официальные игры, которыми будут матчи этапа Евролиги. Эти соревнования станут тестовым турниром для оценки возможностей площадки к приему матчей II Европейских игр, отметил Алексей Сычев.

Реализация проекта будет способствовать дальнейшей популяризации пляжного футбола в Беларуси, а также созданию качественных условий для подготовки отечественных футболистов, в том числе национальной сборной. Это особенно актуально в преддверии 2019 года, когда наших спортсменов ждет очень напряженная соревновательная программа, сказал Алексей Сычев. В будущем году предстоит выступить в Лиге Европы, на Европейских играх в Минске, провести отборочный турнир чемпионата мира, принять участие во Всемирных пляжных играх в Сан-Диего (США). "Такого насыщенного года в истории сборной еще не было, так что строительство крытого манежа позволит круглогодично вести подготовку в Беларуси, что должно благоприятно сказаться на выступлениях команды", - считает Алексей Сычев. Кроме того, ФПФ и Витебский облисполком обсуждают возможность строительства крытого манежа в Витебске для размещения центра по пляжным видам спорта.-0-