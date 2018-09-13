Карен Хачанов и Егор Герасимов первыми выйдут на корт в матче Кубка Дэвиса Россия - Беларусь

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве стали известны пары соперников в матче плей-офф I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса между командами России и Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В первой игре на Малой спортивной арене "Лужники" 14 сентября встретятся Карен Хачанов и Егор Герасимов, второй поединок проведут Даниил Медведев и Илья Ивашко.
На следующий день, 15 сентября, в парном разряде сыграют Евгений Донской и Андрей Рублев против Максима Мирного и Андрея Василевского. Далее сыграют Карен Хачанов против Ильи Ивашко, а Егор Герасимов будет противостоять Даниилу Медведеву.
Телеканал "Беларусь 5" проведет прямые трансляции игр.
Победитель матча Россия - Беларусь сохранит место в I группе Евро-Африканской зоны и начнет сезон 2019 года с первого раунда, проигравшая команда в этом матче в октябре 2018 года будет бороться со сборной Словакии за сохранение прописки в группе.-0-
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