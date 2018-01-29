Каролин Возняцки возглавила рейтинг WTA после 6-летнего перерыва, Александра Саснович поднялась на 46-е место

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датская теннисистка Каролин Возняцки после победы на открытом чемпионате Австралии возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выиграв в решающем поединке AustralianOpen у румынки Симоны Халеп, Возняцки сместила ее с вершины, став первой ракеткой планеты после 6-летнего перерыва. Лучшая из белорусских теннисисток Александра Саснович в Мельбурне добралась до 1/16 финала, что позволило ей впервые в карьере подняться на 46-е место в мировом рейтинге. Еще одна белоруска Арина Соболенко занимает 65-ю позицию, что также является ее лучшим достижением.

Топ-10 сегодняшнего рейтинга WTA:

1. Каролин Возняцки (Дания) – 7965 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) – 7715,

3. Элина Свитолина (Украина) – 6085,

4. Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5690,

5. Каролина Плишкова (Чехия) – 5445,

6. Елена Остапенко (Латвия) – 4901,

7. Каролин Гарсия (Франция) – 4495,

8. Винус Уильямс (США) – 4278,

9. Ангелика Кербер (Германия) – 3031,

10. Кристина Младенович (Франция) – 2935.

Мужской рейтинг по-прежнему возглавляет испанец Рафаэль Надаль, который выбыл в полуфинале AustralianOpen. Победитель австралийского первенства Роджер Федерер остался на второй позиции, на третье место впервые в своей карьере поднялся финалист состязаний в Мельбурне хорват Марин Чилич.

Первая десятка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов:

1. Рафаэль Надаль (Испания) – 9760,

2. Роджер Федерер (Швейцария) – 9605,

3. Марин Чилич (Хорватия) – 4960,

4. Григор Димитров (Болгария) – 4630,

5. Александр Зверев (Германия) – 4610,

6. Доминик Тим (Австрия) – 4060,

7. Давид Гоффин (Бельгия) – 3460,

8. Джек Сок (США) – 2880,

9. Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2815,

10. Пабло Каррено Буста (Испания) – 2705.

Из белорусских теннисистов лучшая позиция в одиночном рейтинге у Егора Герасимова, который занимает 147-е место. В парном рейтинге АТП белорус Максим Мирный находится на 40-й строке.-0-