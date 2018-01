Каролин Возняцки впервые выиграла турнир серии "Большого шлема"

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датская теннисистка Каролин Возняцки впервые в своей карьере стала победительницей турнира серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале женского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии Возняцки, занимающая второе место в мировом рейтинге, обыграла в трехсетовом поединке первую ракетку планеты румынку Симону Халеп - 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

WHAT. A. MATCH.@CaroWozniacki wins her maiden Grand Slam with victory against Simona #Halep in the #AusOpen Women's Final!



