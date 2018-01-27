Каролин Возняцки впервые выиграла турнир серии "Большого шлема"

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датская теннисистка Каролин Возняцки впервые в своей карьере стала победительницей турнира серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале женского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии Возняцки, занимающая второе место в мировом рейтинге, обыграла в трехсетовом поединке первую ракетку планеты румынку Симону Халеп - 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Каролин Возняцки

Симона Халеп

Australian Open - 2018 завершится в воскресенье решающим поединком в мужском одиночном разряде. На центральный корт "Мельбурн Парка" выйдут второй номер мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич, который занимает 6-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Роджер Федерер является пятикратным триумфатором австралийского первенства, а всего в его послужном списке 19 викторий на турнирах "Большого шлема". В финале Уимблдона-2017 Федерер победил Чилича. Марин впервые сыграет в финале Australian Open, в его коллекции лишь один триумф в состязаниях "Большого шлема" - в 2014 году он выиграл US Open.-0