Катулин: мнение шефов миссий команд будут учтены при подготовке к Европейским играм в Минске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнение шефов миссий команд будут учтены при подготовке к II Европейским играм в Минске. Об этом рассказал сегодня журналистам директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, который принимает участие в семинаре для глав европейских сборных на предстоящем спортивном форуме в июне 2019 года в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Менее чем за год до старта Европейских игр в Минске проходит одно из ключевых событий - в столице Беларуси собрались ведущие эксперты из Европы по проведению Олимпийских игр и других крупных международных турниров. "Главная задача для наших гостей на семинаре - получить достоверную информацию обо всех спортивных объектах, местах проживания и размещения делегаций, аккредитации и логистических особенностях. Обо всем этом мы рассказывали сегодня утром на заседании в НОК Беларуси. Белорусская сторона как организатор представляет на семинаре отчеты о работе по отдельным направлениям. Реакция шефов миссий положительная - все доклады приняты. Нам важна оценка экспертов, которые представляют свои страны, их практические советы и мнения помогут подготовиться белорусской стороне еще лучше к предстоящим состязаниям", - отметил Георгий Катулин.

Представители 49 команд, которые примут участие во II Европейских играх, также посетят в течение трех дней ряд объектов предстоящего спортивного форума. Для гостей пройдут презентации по аккредитации официальных участников игр, спортивной программе, системе квалификации, заявочной кампании, размещению в Студенческой деревне, транспортной системе, информационным технологиям и другим направлениям.

Во время семинара консультации проведут эксперты Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), среди которых исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг, главный эксперт ЕОК по спорту Макис Асимакопулос, спортивный директор ЕОК Пирс О'Каллаган.

Как отметили в дирекции, представители ЕОК в Минске постоянно участвуют в мероприятиях по подготовке к предстоящим стартам. В июне текущего года состоялся очередной визит членов Координационной комиссии ЕОК под руководством Спироса Капралоса, в мае прошел семинар для представителей федераций и менеджеров спортивных объектов предстоящих игр. Технические делегаты международных федераций по видам спорта регулярно инспектируют арены будущих соревнований.

На текущей неделе, 11 июля, начнется еще один семинар для пресс-секретарей НОК и ведущих СМИ Европы.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-