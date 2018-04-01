Казанский "Ак Барс" обыграл "Трактор" и лидирует в финальной серии плей-офф Восточной конференци

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казанский "Ак Барс" обыграл "Трактор" во втором домашнем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 4:3 (2:0, 3:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Челябинская команда удачно начала матч. Благодаря точным броскам Рихарда Гюнге, которому ассистировал Ник Бэйлен имеющий право выступать за сборную Беларуси, и Александра Рыбакова гости повели 2:0. После отдыха казанцы за короткий период времени сделали счет равным - 2:2. В середине второго периода "Ак Барс" получил право на численное преимущество и уверенно его реализовал. Автором гола стал Джастин Азеведо - 3:2. "Трактор" еще до перерыва смог вернуть интригу в игру. На 37-й минуте команды играли в формате "4 на 4" Александр Кручинин проявил индивидуальное мастерство и поразил ворота хозяев площадки - 3:3. Окончательный счет в матче установил ветеран российского хоккея Данис Зарипов, уверенно реализовал большинство "Ак Барса" в третьем периоде — 4:3.

Казанский клуб одержал вторую победу подряд над "Трактором". 30 марта "Ак Барс" также был сильнее (2:1) и теперь ведет в серии до четырех побед - 2:0. Очередная игра в этом противостоянии состоится 3 апреля в Челябинске.

В Западной конференции 2 апреля московский ЦСКА примет питерский СКА в третьем матче серии.-0-