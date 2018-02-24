Керлингистки Японии стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пхенчхане

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Керлингистки Японии стали обладателями бронзовых медалей зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче за третье место женского турнира японки переиграли соперниц из Великобритании со счетом 5:3.

В заключительный день Олимпиады, 25 февраля, чемпионский титул разыграют спортсменки Швеции и Республики Корея.

В мужском турнире керлингистов обладатели наград уже определены. Победителями здесь стали представители США. Серебро - у команды Швеции, а бронзой завладели швейцарцы.

Американские керлингисты стали олимпийскими чемпионами Пхенчхана-2018 В финальном матче против команды Швеции американцы выиграли со счетом 10:7. Накануне в матче за третье место швейцарцы взяли верх над соперниками из Канады - 7:5.

Ранее в соревнованиях смешанных пар канадцы Кейтлин Лаус и Джон Моррис победили в финале швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса. Обладателями бронзы стали норвежцы Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен. В игре за 3-е место они уступили россиянам Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому. Однако впоследствии Крушельницкий был уличен в применении допинга, и медаль перешла к норвежскому тандему.-0-