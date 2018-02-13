Керлингисты Канады стали олимпийскими чемпионами в состязаниях смешанных пар

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Первый комплект олимпийских наград разыгран сегодня на турнире по керлингу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В соревнованиях смешанных пар канадцы Кейтлин Лаус и Джон Моррис победили швейцарцев Женни Перре и Мартина Риоса со счетом 10:3.
Бронзу завоевали россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, обыгравшие норвежский тандем Кристин Скаслиен / Магнус Недреготтен 8:4.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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