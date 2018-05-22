Кирилл Готовец подписал двухлетний контракт с ХК "Динамо-Минск"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Кирилл Готовец подписал двухлетний контракт с хоккейным клубом "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Белорус уже выступал в составе "зубров" в сезоне-2016/2017 годов, а летом переехал в американскую хоккейную лигу, где играл за команду "Манитоба Мус" (Manitoba Moose). В 65 поединках он отметился 14 (1+13) очками. Команда Готовца прошла первый раунд плей-офф, но защитник принял решение вернуться в родной клуб. Следующие два сезона Кирилл Готовец проведет в Минске.-0-