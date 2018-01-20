КНДР и Республика Корея выступят на Играх-2018 под объединенным флагом только в женском хоккее

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из КНДР и Республики Корея будут выступать на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под флагом объединения только в женском хоккейном турнире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Сегодня в штаб-квартире МОК в Лозанне состоялось совещание представителей КНДР и Республики Корея, оргкомитета "Пхенчхан-2018" и МОК. По его итогам было принято решение о предоставлении квот для 22 северокорейских спортсменов для участия в Олимпиаде-2018. Общая численность делегации КНДР на предстоящих играх - 46 человек (22 спортсмена из пяти видов спорта и 24 официальных лица), а также 21 представитель СМИ.

Положения достигнутых соглашений изложены в декларации стран Корейского полуострова об участии спортсменов КНДР в Играх, которая была подписана участвующими в переговорах сторонами. В документе значится, что делегации обеих стран пройдут на церемонии открытия Олимпиады-2018 под флагом объединения и в особой форме с его изображением.

В женском хоккее будет сформирована объединенная команда двух стран, в которую войдут 23 представительницы Республики Корея и 12 - КНДР. Для обозначения данной команды будет использоваться акроним COR, она будет выступать под флагом объединения, а вместо гимна будет использоваться народная песня "Ариран".

В декларации подчеркивается, что атлеты КНДР и Республики Корея в остальных видах спорта будут представлять свои Национальные олимпийские комитеты и носить форму с символикой своих стран.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.-0-