Команда Чехии разгромила хоккеистов Швеции на Рождественском турнире

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Чехии разгромили команду Швеции со счетом 19:3 в заключительном матче первого игрового дня XIV Рождественского турнира на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В другом матче предварительной группы В россияне разгромили сборную Балкан со счетом 19:1. В группе А десятикратные победители этих соревнований хоккеисты команды Президента Беларуси переиграли соперников из Объединенных Арабских Эмиратов - 12:7. Команда Швейцарии была сильнее дебютантов минского Рождественского турнира хоккеистов Китая - 7:4. Таким образом, в первый день состязаний заброшено 72 шайбы - по 18 в среднем за игру.

В пятницу, 5 января, "Чижовка-Арена" примет еще 4 матча: Швейцария - ОАЭ (12.30; малая площадка), Чехия - Балканы (14.00; большая площадка), Беларусь - Китай (19.00; большая площадка), Швеция - Россия (19.30; малая площадка). Первый этап турнира завершится 6 января: Швеция - Балканы (12.30; малая площадка), Китай - ОАЭ (13.00; большая площадка), Беларусь - Швейцария (19.00; большая площадка), Чехия - Россия (19.30; малая площадка).

Соревнования завершатся 7 января на большой площадке "Чижовка-Арены": в 13.00 начнется игра за 3-е место, в которой поспорят команды, занявшие вторые места в предварительных квартетах, а в 18.00 победители групп сыграют в решающем матче за главный приз.

Параллельно со взрослыми сильнейших определяют и юные участники республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Финальный поединок этого турнира также состоится 7 января в "Чижовка-Арене".-0-

Фото Максима Гучека