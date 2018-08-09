9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда дирекции II Европейских игр провела первую тренировку к Минскому полумарафону, который состоится 9 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Тренировка прошла в Парке Победы. В составе беговой команды дирекции более 50 человек. Они также помогут детям с аутизмом в акции "Спорт-инклюзия", которую поддерживает двукратный серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя.

Команда дирекции II Европейских игр также примет участие в турнире по баскетболу Bright 3x3 Basketball, который состоится 29 августа на PALOVA Arena, одном из соревновательных объектов предстоящих Игр. На турнире запланирована шоу-программа с конкурсами для зрителей, выступлением коллектива по брейк-дансу и группы поддержки хоккейной команды "Динамо-Минск" Ice Girls. Болельщиков ожидает и матч звезд с участием ветеранов белорусского баскетбола.

Как отметили в пресс-службе фонда, через PR-кампанию Bright Team дирекция привлекает всеобщее внимание к предстоящим Играм. Первое мероприятие проекта уже состоялось 1 августа на новом стадионе по пляжному футболу.-0-

Фото официального сайта II Европейских игр