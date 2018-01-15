Команда "МАЗ-СПОРТавто" подала протест на решение арбитров о наказании белорусского экипажа на "Дакаре"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда "МАЗ-СПОРТавто" подала протест на решение арбитров о наказании одного из своих экипажей на "Дакаре", сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской команде.

Пилот МАЗа Сергей Вязович подвергся наказанию после четвертого этапа ралли, во время которого грузовой автомобиль повредил внедорожник Toyota. Судьи приняли решение присудить штраф в размере 20 дополнительных минут, также команда должна выплатить 300 евро компенсации.

Как отметил Сергей Вязович, наказание он понес слишком суровое. "Касание было легким, незначительным - через пять минут они завелись и уехали, но обиду, видимо, затаили. Пилоты подали жалобу, что мы якобы специально повредили их автомобиль. Судьи присудили штраф 20 минут и 300 евро. Белорусская команда подала протест. Мы передали видео с камер МАЗа, так что в течение ближайших дней, думаю, удастся это решение оспорить. Почему-то сейчас к нам очень предвзято отнеслись: мы ведь и видео предоставили, тогда как экипаж Toyota показал только фотографию помятой крышки багажника. Верим, что в ситуации разберутся, а время, которое важно в борьбе в генеральной квалификации, нам вернут", - рассказал пилот.

До этого инцидента МАЗ занимал третье место в общем зачете. На данный момент экипаж Сергея Вязовича расположился на четвертой позиции.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Основная цель - войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.-0-