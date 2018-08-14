Команды из 13 стран поборются за победу в шоссейной велогонке в Минске 18-19 августа

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе Europe Tour UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" 18-19 августа соберут в белорусской столице 23 команды из 13 стран, сообщил сегодня журналистам директор велосипедного клуба "Минск" Алексей Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

За звание победителей будут бороться более 160 гонщиков из Беларуси, России, стран Балтии, Украины, Польши и других. Стартовой и финишной площадкой станет территория у торгово-развлекательного центра Galleria Minsk. Спортсменам 18 августа предстоит преодолеть пять кругов вокруг Заславского водохранилища, 19 августа - 10 кругов по центральной части проспекта Победителей.

"Будет интересная гонка. Представлены сильные команды, в том числе впервые польская. Также подготовили интересную развлекательную и концертную программу для зрителей, состоятся велозаезды ветеранов и конкурс "ВелоМисс-2018". На сцене выступят Александр Солодуха, Руслан Алехно и другие исполнители", - рассказал Алексей Иванов.

По его словам, нынешняя гонка важна с точки зрения подготовки к проведению II Европейских игр. "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" являются этапом соревнований Europe Tour UCI, внесены в календарь Международного союза велосипедистов. Команды получат рейтинговые очки, которые влияют на дальнейшее участие в главном шоссейном старте - чемпионате мира.

Организатором соревнований выступает велосипедный клуб "Минск" при поддержке Мингорисполкома, Миноблисполкома, Министерства спорта и туризма Беларуси, Белорусской федерации велосипедного спорта, Национального олимпийского комитета.-0-