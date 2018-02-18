Команды Швеции и Канады получили прямые путевки в четвертьфинал хоккейного турнира ОИ

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборных Швеции и Канады стали обладателями последних прямых путевок в четвертьфинальный раунд мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в драматичном матче лидеров группы С предварительного раунда сборная Швеции победила соперников из Финляндии 3:1 (1:0, 0:1, 2:0), что позволило занять первое место в своем квартете и получить прямой пропуск в четвертьфинал. Шведский голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот сегодня на лед в составе своей олимпийской дружины не выходил, оставшись в запасе.

В группе А команда Канады не оставила шансов оппонентам из Республики Корея - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Канадцы также напрямую квалифицировались в четвертьфинальную стадию, став по дополнительным показателям лучшей из сборных, занявших вторые места в трех группах.

Положение команд в группах после трех матчей предварительного раунда выглядит так:

А: Чехия - 8 очков, Канада - 7, Швейцария - 3, Республика Корея - 0;

В: олимпийские атлеты из России - 6, Словения - 4, США - 4, Словакия - 4;

С: Швеция - 9, Финляндия - 6, Германия - 2, Норвегия - 1.

Таким образом, напрямую в четвертьфинал квалифицировались сборные Чехии, Канады, Швеции и команда олимпийских атлетов из России.

Определены и пары, которые встретятся в плей-офф (1/8 финала): Швейцария - Германия, Финляндия - Республика Корея, США - Словакия и Словения - Норвегия. Далее в четвертьфинале команда-победитель из первой пары сыграет со шведами, из второй - с канадцами, из третьей - с чехами, из четвертой - с россиянами.

Матчи 1/8 финала состоятся 20 февраля. Четвертьфиналы пройдут 21 февраля, полуфиналы - 23 февраля. Неудачники полуфинальных встреч 24 февраля поспорят за олимпийскую бронзу, а победители 25 февраля сыграют в поединке за чемпионский титул.-0-