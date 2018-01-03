Команды-участницы Рождественского турнира по хоккею опробуют лед "Чижовка-Арены"

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды-участницы 14-го Рождественского любительского турнира на приз Президента Беларуси опробуют сегодня лед "Чижовка-Арены", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Тренировочные занятия проходят на малой и большой аренах и завершатся поздно вечером.

Тренировка сборной Швейцарии на льду "Чижовка-Арены"

Команды прибывают в белорусскую столицу для участия в соревнованиях. Накануне первой в Минск прилетела сборная Объединенных Арабских Эмиратов, которая в прошлом году заняла третье место. Сильный состав на предстоящем турнире ожидается у чешских хоккеистов, в предварительной заявке которых пятикратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Турине Давид Выборны, бронзовый призер зимних Игр в Альбервиле Радек Тоупал и олимпийский чемпион 1998 года в Нагано, двукратный чемпион мира Давид Моравец.

Впервые на Рождественском турнире сыграет сборная Китая, которая выступит на предварительной стадии в группе А со Швейцарией, ОАЭ и хоккейной командой Президента Беларуси.

Группу В составили сборные Швеции, Чехии, России и команда Балкан.

Тренировка сборной Швеции на льду "Чижовка-Арены"

Первый матч на 14-м Рождественском турнире состоится 4 января в 12.30 - на лед малой площадки "Чижовка-Арены" выйдут команды Швейцарии и Китая. В другом поединке представителей группы А действующий победитель турнира команда Беларуси в 19.00 на большой площадке сыграет с бронзовыми призерами прошлогодних соревнований хоккеистами ОАЭ.

Два матча состоятся 4 января и в предварительной группе В: сборная Балкан встретится с россиянами (13.00; большая площадка), а шведы сыграют с чехами (19.30; малая площадка).

Расписание турнира:

4 января

Группа А: Швейцария - Китай (12.30; малая площадка), Беларусь - ОАЭ (19.00; большая площадка).

Группа В: Сборная Балкан - Россия (13.00; большая площадка), Швеция - Чехия (19.30; малая площадка).

5 января

Группа А: Швейцария - ОАЭ (12.30; малая площадка), Беларусь - Китай (19.00; большая площадка).

Группа В: Чехия - Балканы (14.00; большая площадка), Швеция - Россия (19.30; малая площадка).

6 января

Группа А: Китай - ОАЭ (13.00; большая площадка), Беларусь - Швейцария (19.00; большая площадка).

Группа В: Швеция - Балканы (12.30; малая площадка), Чехия - Россия (19.30; малая площадка).

7 января

Матч за 3-е место (13.00). Финал (18.00).

В ходе турнира участников и гостей соревнований ожидают также развлекательная и туристическая программы. Представители команд 6 января примут участие в благотворительной акции "Рождественская традиция" и посетят детский дом №5 в Минске. Учреждению уже перечислена матпомощь в размере Br25 тыс. Организаторами акции выступают Президентский спортивный клуб и Федерация хоккея Беларуси.

Чаще всего в Рождественском турнире любителей хоккея побеждала ледовая дружина Президента Беларуси, которая 10 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).-0-

Фото Андрея Покумейко.