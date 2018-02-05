Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон отказала оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) 13 российским спортсменам и двум тренерам в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми", - говорится в заявлении МОК.

Ранее CAS принял решение оправдать 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр из-за нарушений антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в ОИ-2018 Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (конькобежный спорт), саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко (санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон).

Спортсмены были отстранены по результатам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Комиссия занималась перепроверкой допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи. Ранее сообщалось, что в случае положительного решения CAS указанные спортсмены смогут войти в список участников Олимпиады в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.-0-