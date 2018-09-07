Конгресс IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России (СБР). Такое решение принято в хорватском Порече на конгрессе этой спортивной организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Предложение восстановить полностью в правах СБР было отклонено. Российские стреляющие лыжники по-прежнему могут выступать под своим флагом и максимальной квотой участников на соревнованиях, но не имеют права голоса на конгрессе и не могут быть избраны в руководящие, контрольные органы IBU и проводить международные старты. Это ограничение было введено по подозрению в нарушении допинговых правил российскими баитлонистами.

На конгрессе IBU в Порече сегодня состоятся выборы нового президента Международного союза и членов исполнительного комитета.-0-