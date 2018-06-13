Консультации с ЕОК по организации питания атлетов на II Европейских играх состоялись в Минске

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
13 июня 2018, Ср
+18°C
Переменная облачность EUR 2.3617
USD 2.0103
RUB 3.1882
Главное
Александр Лукашенко и Нигматилла Юлдашев Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Президент
Беларуси и России нужно найти компромисс для обеспечения справедливой конкуренции - Кобяков
Экономика
Около 60% семей в Беларуси смогут воспользоваться новой системой жилищно-строительных сбережений
Общество
Разыграно более 30 000 призов 72-го тура игры "Удача в придачу!". Кто выиграл три "Джили Атлас" и 52-ю квартиру в Минске от "Евроопт"?
Общество
В Брюсселе белорусскому бренду "Сваяк" вручены две Золотые Звезды "За превосходный вкус"
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Футболисты солигорского "Шахтера" одержали пятую победу подряд
19:00 Спорт
Коллегия ЕЭК продолжит обсуждение вопроса о поставках белорусской молочной продукции в РФ через неделю
18:55 Экономика
Сайдик: активизация "нормандского формата" даст значимый импульс работе ТКГ в Минске
18:51 Политика
Ученые рассказали, как дачникам спасти урожай в сухую жаркую погоду
18:37 Общество
Нападающий Куинтон Хауден продолжит выступать в "Динамо-Минск" в следующем сезоне
18:27 Спорт
Для лидеров сборной Беларуси матчевая встреча на "Динамо" станет проверкой сил перед ЧЕ - тренер
18:23 Спорт
В Индонезии перевернулась лодка, 13 человек погибли
18:11 В мире
Два арендных жилых дома построят в Минске до конца года
18:03 Регионы
Премьер Грузии подал в отставку
18:02 В мире
Около 60% семей в Беларуси смогут воспользоваться новой системой жилищно-строительных сбережений
17:58 Общество
В Беларуси с начала года заключено около 5,2 тыс. договоров на кредитование по указу №240
17:56 Общество
Лукашенко 14 июня в Москве посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу
17:44 Президент
Беларусь и Вьетнам планируют подготовить выставку текстиля и керамики
17:41 Культура
Беларусь продолжит участие в международной борьбе с незаконным оборотом радиоактивных материалов
17:19 Общество
Талай: перед летним легкоатлетическим сезоном приняла решение готовиться самостоятельно
17:16 Спорт
Польские инвесторы проявляют все больший интерес к реализации проектов в Беларуси - МИД
17:12 Экономика
Консультации с ЕОК по организации питания атлетов на II Европейских играх состоялись в Минске
17:06 Спорт
Запрет на посещение лесов введен почти во всех районах Минской области
17:05 Регионы
Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с ЮНЭЙДС
16:56 Политика
Мясникович предлагает открыть прямое авиасообщение между Беларусью и Индией
16:55 Экономика
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Консультации с ЕОК по организации питания атлетов на II Европейских играх состоялись в Минске

Спорт 13.06.2018 | 17:06
Фото официального сайта Евроигр
Фото официального сайта Евроигр
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
Другие темы

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консультации по организации питания атлетов во время II Европейских игр с международным экспертом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Мэри Холловей состоялись в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Основное внимание представитель ЕОК уделила концепции организации питания атлетов и представителей клиентских групп II Европейских игр на спортивных объектах, а также пищевой безопасности. Эксперт впервые приехала в белорусскую столицу и посетила объекты общественного питания КУП "Бизнес-центр "Столица".

Оценку хода подготовительной работы по организации питания на II Европейских играх Мэри Холловей представит непосредственно в ЕОК.

Мэри Холловей обладает экспертными знаниями в области стратегического и оперативного планирования общественного питания на крупнейших спортивных мероприятиях. В частности, она была задействована на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и 2014 года в Сочи, на I Европейских играх в Баку 2015 года. Ее опыт также востребован при подготовке к XVIII Азиатским играм 2018 года, которые пройдут в индонезийских Джакарте и Палембанге.

В заключение визита в Минск состоялась рабочая встреча международного эксперта с директором фонда "Дирекция II Европейских игр" Георгием Катулиным и заместителем директора Анатолием Котовым.-0-

﻿
Теги
Евроигры, Европейские игры, питание
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3617 BYN 2.357 BYN 2.363 BYN
USD
2.0103 BYN 2.003 BYN 2.008 BYN
RUB
3.1882 BYN 3.184 BYN 3.195 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Все видео

Фотоновости

Григорий Рапота ответил на вопросы журналистов по итогам заседания Совета Министров СГ
Все фото

Инфографика

Главные цели молодых белорусов В апреле ИАЦ провел республиканский социологический опрос молодых белорусов методом личного интервью по месту жительства в областных центрах страны и Минске, районных городах и сельских населенных пунктах, во время которого предлагалось дать несколько вариантов ответа.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Сумитра Махаджан Лукашенко предлагает Индии более решительно развивать экономические отношения
Лукашенко 14 июня в Москве посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу
Лукашенко: за год в отношениях с Узбекистаном сделано больше, чем за 20 предыдущих лет
Политика
Дмитрий Медведев В Союзном государстве необходимо и дальше двигаться к устранению барьеров и препятствий - Медведев
Сайдик: активизация "нормандского формата" даст значимый импульс работе ТКГ в Минске
Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с ЮНЭЙДС
Экономика
Фото МИД Беларусь и Еврокомиссия обсудили упрощение взаимного доступа на рынки
Коллегия ЕЭК продолжит обсуждение вопроса о поставках белорусской молочной продукции в РФ через неделю
Польские инвесторы проявляют все больший интерес к реализации проектов в Беларуси - МИД
Происшествия
Фото СК Организованная минчанином группа за 7 лет похитила более $400 тыс. со счетов иностранцев
Россиянин пытался провезти через границу более 30 кг гашиша
В Лельчицах заигравшиеся дети сожгли сарай
Общество
В Беларуси могут сократить сроки планового отключения горячей воды
Ученые рассказали, как дачникам спасти урожай в сухую жаркую погоду
Около 60% семей в Беларуси смогут воспользоваться новой системой жилищно-строительных сбережений
Регионы
Во время круглого стола Около 900 многодетных семей в Минске смогут улучшить жилищные условия в этом году
Два арендных жилых дома построят в Минске до конца года
Запрет на посещение лесов введен почти во всех районах Минской области
Технологии
Фото официального сайта Евроигр Бесплатный Wi-fi будет доступен в Студенческой деревне во время II Европейских игр в Минске
Tesla уволит свыше 4 тыс. сотрудников для сокращения расходов
Apple запатентовала браслет, измеряющий давление
Культура
Фото из архива На фестивале в Лиде выступят "Ленинград" и "Вопли Видоплясова"
Беларусь и Вьетнам планируют подготовить выставку текстиля и керамики
Выступление 12-летнего тромбониста Ильи Киселева откроет "Джазовые вечера" в Минске
В мире
Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото Ренхап Ким Чен Ын заявил о необходимости прекращения взаимной вражды между КНДР и США
В Индонезии перевернулась лодка, 13 человек погибли
Премьер Грузии подал в отставку
Калейдоскоп
Фото из социальных сетей В США енот решил покорить высотку и попал в прямой эфир
Людей с морщинами вокруг глаз назвали добрыми и искренними
Ученые заявили о падении уровня IQ у людей за последние 10 лет
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Газета 7 дней
Дуновение лета, или Как корреспондент "7 дней" в Хотыничах сено сушила
Разброс без шатания
"Фабрика фейков" работает без перерывов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия