Координационная комиссия ЕОК высоко оценила готовность Минска к II Европейским играм

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) высоко оценили готовность Минска к старту II Европейских игр. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель координационной комиссии ЕОК Спирос Капралос по итогам визита делегации ЕОК в белорусскую столицу, передает корреспондент БЕЛТА.

Румас о подготовке к II Европейским играм: все мероприятия идут по плану "Что касается Европейских игр, то уже под моим руководством проведено первое заседание организационного комитета. В принципе, все мероприятия идут по плану", - сказал Сергей Румас.

"Представители Европейских олимпийских комитетов проинспектировали стадион "Динамо", введенный в строй в августе, комплексы по пулевой и стендовой стрельбе, Дворец игровых видов "Уручье", - рассказал Спирос Капралос. - Мы все впечатлены готовностью Минска к старту Игр, довольны, как ведется рекламная кампания по продвижению Игр. Комиссии еще необходимо поработать над организацией и размещением временных построек, которые будут использоваться во время Игр. Менее чем за год до начала крупного форума мы консолидируем усилия всех сотрудников различных направлений, задействованных при подготовке к старту".

Накануне руководитель фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин перед началом заседания комиссии ЕОК заявил, что спортивные объекты к старту Игр должны быть полностью готовы в мае 2019 года.

Спортобъекты II Европейских игр должны быть готовы к маю 2019 года - Катулин "В наших планах сроком, когда все объекты II Европейских игр должны быть переданы под так называемый предстартовый карантин, является 6 мая 2019 года. Соответственно, это и срок готовности специалистов", - подчеркнул Георгий Катулин.

Следующее заседание координационной комиссии ЕОК состоится в Минске в середине октября.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.-0-