Корейские специалисты помогут белорусам готовить таэквондистов к Олимпиаде-2020

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд по продвижению таэквондо готов пригласить белорусских спортсменов в Республику Корея, а также направить в Минск своих специалистов и тренеров. Такое предложение высказал посол Республики Корея в Беларуси Ким Енг Хо на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

По словам посла, в Беларуси немало хороших бойцов, корейские тренеры могли бы наладить процесс их обучения для дальнейшего совершенствования мастерства. Ким Енг Хо считает, что это послужит как популяризации таэквондо, так и повышению уровня подготовки белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2020 года.

Сергей Ковальчук отметил, что белорусская сторона также заинтересована в использовании корейского опыта по развитию конькобежного спорта и шорт-трека - видов, в которых Республика Корея традиционно сильна. В свою очередь Беларусь готова предоставить свои спортивные базы, а также специалистов для подготовки корейских атлетов.

Стороны обсудили возможное сотрудничество в сфере борьбы с применением допинга. В частности, корейская сторона предложила использовать возможности их антидопинговой лаборатории, сертифицированной Всемирным антидопинговым агентством.

Сергей Ковальчук считает, что базовая основа для развития и укрепления взаимодействия уже имеется. Белорусские спортсмены так же, как и южнокорейские атлеты, регулярно участвуют в соревнованиях, проводят учебно-тренировочные сборы на территории двух стран. Министр подчеркнул, что белорусская делегация отметила высокий уровень организации зимней Олимпиады 2018 года, которая прошла в Пхенчхане, а также радушие и гостеприимство корейцев.

Говоря о подготовке тренерских кадров для спортивных отраслей двух стран, министр отметил, что этот процесс постепенно выходит на новый уровень. В частности, в апреле нынешнего года Белорусский государственный университет физической культуры и Национальный университет спорта Кореи подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает меры по расширению взаимовыгодных контактов.-0-

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