Ковальчук: в поражениях "Динамо" вина не только тренера

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поражениях хоккейного клуба "Динамо-Минск" в КХЛ виноват не только тренер Горди Дуайер. Такое мнение высказал в интервью передаче "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук, сообщает БЕЛТА.

"Думаю, дело не в тренере, может, в самой команде, коллективе. Надо глубже во всем этом разбираться. Мне Дуайер как функционер симпатичен. Понятно, что нет результата, который ждет страна, но думаю, что он будет", - считает Сергей Ковальчук.

Как сообщалось, минское "Динамо" под руководством Горди Дуайера потерпело уже восемь поражений кряду в чемпионате КХЛ и занимает последнее место в Западной конференции. 22 октября председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов проанонсировал изменения в тренерском штабе хоккейного клуба.-0-