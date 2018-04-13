Коваленко: тренерский штаб лыжной сборной ошибся со стратегией в подготовке к Олимпийским играм

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб лыжной сборной ошибся со стратегией в подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане. Об этом завил председатель Белорусской федерации лыжных гонок Андрей Коваленко на совещании в НОК Беларуси о развитии зимних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тренерский штаб лыжной сборной ошибся со стратегией вывода команды на пик формы к Олимпийским играм через участие в большом количестве международных стартов. К Играм спортсмены подошли измотанными физически и морально. Проводились многочисленные тренировки за границей. Однако не могу понять, как при таком графике с тренировочных сборов отдельные атлеты приезжали с лишним весом 5 кг. Неспособность тренерского штаба мотивировать лыжников, не самая лучшая психологическая атмосфера в национальной команде не позволили качественно подготовиться к Играм, - считает председатель федерации. - В конфликте есть вина обеих сторон (спортсменов и тренеров). На мой взгляд, лучшим решением было бы расформировать национальную команду, как и тренерский штаб. Однако менее чем за полгода до Игр решили этого не делать, уже были лицензии".

По мнению Андрея Коваленко, в последние годы по остаточному принципу формировался резерв национальной команды в лыжных гонках. В итоге наши лучшие юниоры сейчас находятся всего лишь на тридцатых местах в мировом рейтинге. "Система подготовки лыжников выстроена, однако тренеры не заинтересованы в передаче спортсменов в вышестоящее звено. С учетом результатов национальной команды однозначно будут минимизированы зарубежные сборы. Есть договоренность с руководителем Всероссийской федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе о тренировках наших лучших атлетов на российских базах, где рядом с сильными соперниками смогут расти в мастерстве и белорусы", - отметил Андрей Коваленко.

В следующем олимпийском цикле федерация лыжных гонок планирует сделать упор на укрепление материально-технической базы трех училищ олимпийского резерва: в Могилеве, Витебске и Плещеницах. Особое внимание будет уделено лыжной базе в Городке (Витебская область), куда уже приезжают готовиться не только белорусские молодежные и юношеские команды, но и российские спортсмены.-0-