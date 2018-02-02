Кравцов: развитие спортивной базы и поддержка талантливых спортсменов в центре внимания власти

2 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спорт, развитие его материальной базы, а также поддержка талантливых спортсменов постоянно находятся в центре внимания исполнительной власти. Об этом заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время встречи с ведущими спортсменами региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время мероприятия

Сегодня в Гродно чествовали ведущих спортсменов области - победителей и призеров чемпионатов мира и Европы, Дефлимпийскх игр. Подобные встречи, отметил Владимир Кравцов, стали важной традицией в Гродненской области.

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"Спорт находится в центре внимания исполнительной власти. Всегда с радостью встречаемся с представителями спортивной отрасли. Тем более что прошлый год получился достаточно результативным в плане достижений. Порадовали борцы, традиционно сильны наши стрелки и гребцы, активно развивается такой вид спорта, как прыжки на батуте. В 2017 году начался очередной предолимпийский цикл. Видим, что есть резерв, способный на покорение самых высоких вершин", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что власти понимают, насколько непросто даются спортивные победы. Важно не просто находить таланты, но помогать им развиваться, поощрять, поддерживать, обеспечивать условия для тренировок. В Гродненской области ежегодно выплачивается именная стипендия лучшим атлетам, в частности, в 2018 году в список вошли 70 спортсменов, добившихся высоких результатов на серьезных турнирах.

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"Работаем мы и над развитием материально-технической базы спорта. В 2017 году в Гродно ввели в эксплуатацию Футбольный манеж. Он востребован настолько, что расписан буквально по минутам. Также в прошлом году были проведены работы по реконструкции и ремонту детской спортивной школы в Свислочи, известной своими борцовскими традициями. В Лиде был открыт зал бокса. Вводились в строй и другие объекты", - сказал Владимир Кравцов. Сейчас, подчеркнул он, начинаются работы по строительству стадиона в Островце, будет реконструирован городской стадион в Щучине. Есть планы по началу проектирования и строительства целого ряда объектов в разных районах.

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Председатель облисполкома подчеркнул, что эти усилия должны претворяться в конкретные результаты не только в спорте высших достижений, но в привлечении все большего количества людей к активному отдыху, здоровому образу жизни. Благодаря созданным условиям почти каждый четвертый житель области, а это около 250 тыс. человек, сейчас занимается спортом.

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"Для спортсменов важно, что за их результатами, работой следят, не оставляют без внимания и тренировочный процесс, реагируют на просьбы и пожелания", - отметил гребец Олег Юреня. Важность подобных мероприятий и в возможности прямого общения. После церемонии награждения встреча перетекла в неформальное общение. Спортсмены высказали свои пожелания по развитию инфраструктуры, обеспечению инвентарем для тренировок и соревнований. Ни одна просьба не останется без внимания.

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Награды от Гродненского облисполкома, областного Совета депутатов, представительства НОК в Гродненской области были вручены более чем десяти спортсменам и их тренерам.-0-

Фото Леонида Щеглова.