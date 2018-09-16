16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Португальский нападающий Криштиану Роналду сделал первый голевой дубль за "Ювентус", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче четвертого тура чемпионата Италии туринцы на своем поле со счетом 2:1 обыграли "Сассуоло". Форвард открыл счет в игре на 50-й минуте, отправив мяч в пустые ворота с метра. Второй гол пятикратный обладатель "Золотого мяча" забил соперникам на 65-й минуте. Португалец в трех предыдущих турах не мог отличиться взятием ворот.

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом текущего года. Сумма трансфера составила 117 млн евро. С приобретением форварда "Старая синьора" попытается удачно сыграть на внутренней арене и в Лиге чемпионов. -0-