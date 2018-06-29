Квартет белорусских теннисисток выступит в основной сетке одиночного разряда Уимблдона

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне прошла жеребьевка Уимблдонского теннисного турнира. Впервые в основной сетке третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" сыграют сразу 4 белорусские теннисистки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арина Соболенко (45-й номер мирового рейтинга) в стартовом поединке встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску (28), Александра Саснович (50) будет соперничать с чешкой Петрой Квитовой (7), Вера Лапко (84) сыграет с американкой Кристиной Макхейл (90), соперницей Виктории Аазаренко (87) станет россиянка Екатерина Александрова (104).

Матчи основной сетки женского одиночного разряда стартуют в понедельник, 2 июля, финальный поединок намечен на 14 июля.

Общий призовой фонд 132-го по счету Уимблдонского теннисного турнира составляет 34 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 2,25 млн, финалисты - по 1,125 млн фунтов стерлингов.

В прошлом году у женщин первенствовала испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, у мужчин лучшим стал швейцарец Роджер Федерер.-0-