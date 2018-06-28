28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетка Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.

На соревнованиях Meeting Pro Athlé de Nancy во французском Нанси она преодолела планку на высоте 4 м 66 см, одержав уверенную победу. Прежнее достижение в прыжках в высоту у женщин в белорусской команде было установлено в 2010 году, тогда Анастасия Шведова показала результат 4 м 65 см.

Как отметили в федерации, Ирина Жук неоднократно пробовала превзойти достижение Шведовой. Рекорд в прыжках с шестом стал для белорусских спортсменов четвертым за последние полтора месяца. Ранее высшие достижения страны переписывали прыгун в высоту Дмитрий Набоков (2 м 36 см), метательница копья Татьяна Холодович (67 м 47 см) и барьеристка Алина Талай (100 м с барьерами - 12,41 сек.).

В Нанси выступила и Татьяна Холодович, которая победила с результатом 61 м 89 см. Принимавшая участие в турнире в категории "молодежь" Кристина Тимановская преодолела 100 м за 11,46 сек., заняв седьмое место.-0-