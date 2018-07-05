Лидия Морозова и Лесли Керхове не прошли во второй раунд Уимблдонского турнира

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхове из Нидерландов проиграли на старте парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче первого круга Морозова и Керхове встречались с хорваткой Петрой Мартич и чешкой Магдаленой Рыбариковой и уступили в двух сетах - 5:7, 3:6.

Позже Вера Лапко и представительница Австралии Дарья Гаврилова встретятся с румынской парой Ирина-Камелия Бегу / Михаэла Бузарнеску. Арина Соболенко и россиянка Вероника Кудерметова продолжат игру с австралийско-американским дуэтом Джессика Мур / Даниэль Коллинз, которая прервалась накануне из-за дождя. У мужчин по той же причине Максим Мирный и австриец Филипп Освальд не закончили свой матч с аргентино-чилийским тандемом Орасио Себальос / Хулио Перальта.

В женском одиночном разряде белоруска Александра Саснович (50-й номер мирового рейтинга) во втором раунде будет соперничать с американкой Тейлор Таунсенд (73).-0-