"Лидсельмаш" повел в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

Во время матча. Фото "Спорт Навины"

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лидсельмаш" вышел вперед в финальной серии за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче, состоявшемся в Гомеле, лидчане обыграли местный ВРЗ со счетом 3:1. Второй поединок серии до трех побед состоится 29 мая в Лиде.

В борьбе за бронзу минская "Столица" уверенно переиграла у себя дома оршанский "Витэн" - 6:3. Вторая игра серии за третье место пройдет 28 мая в Орше. Бронзовые медали завоюет команда, которая одержит две виктории.-0-