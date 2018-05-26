"Лидсельмаш" повел в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лидсельмаш" вышел вперед в финальной серии за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче, состоявшемся в Гомеле, лидчане обыграли местный ВРЗ со счетом 3:1. Второй поединок серии до трех побед состоится 29 мая в Лиде.
В борьбе за бронзу минская "Столица" уверенно переиграла у себя дома оршанский "Витэн" - 6:3. Вторая игра серии за третье место пройдет 28 мая в Орше. Бронзовые медали завоюет команда, которая одержит две виктории.-0-
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