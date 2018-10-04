"Лидсельмаш" проиграл на старте квалификации ЛЧ по мини-футболу

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Лидсельмаша" неудачно стартовали в квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В косовской Приштине чемпионы Беларуси в стартовом матче группы 4 основного этапа после первого тайма проигрывали португальскому "Спортингу" со счетом 0:3. Во второй половине белорусы отыграли два мяча, но догнать соперников не смогли и уступили - 2:3.

Сегодня подопечные Виктора Тарчило встретятся с косовским клубом "Феникс", который накануне крупно проиграл казахстанскому "Кайрату" со счетом 3:7. В заключительный день соревнований, 6 октября, "Лидсельмаш" сыграет с "Кайратом".

В элитный раунд отборочного турнира выйдут три лучшие команды. В элитном раунде выступят 16 команд, разделенные на четыре группы, победители которых получат право в апреле 2019 года сыграть в решающем этапе - "Финале четырех".-0-