Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское "Торпедо" из 1 лиги

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

Сегодня в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию, на котором были рассмотрены заявки команд на лицензии участия в сильнейшем дивизионе сезона 2018 года. Комитет принял решение о выдаче разрешений следующим футбольным клубам: БАТЭ (Борисов), "Витебск", "Гомель", "Динамо-Брест", "Динамо-Минск", "Ислочь" (Минский район), "Луч" (Минск), "Минск", "Неман" (Гродно), "Смолевичи", "Торпедо-Минск", "Шахтер" (Солигорск).

Рассмотрение заявок могилевского "Днепра", "Городеи", "Слуцка" и "Торпедо-БелАЗ" перенесено на 14 марта в связи с проведением в период с 12 по 14 марта 2018 года аттестации тренеров данных футбольных клубов для продления срока действия тренерских лицензий УЕФА.

Как отметили в Белорусской федерации футбола, о клубе "Крумкачы" будет сделано отдельное официальное заявление.-0-

Апелляционный комитет АБФФ отклонил протест ФК "Крумкачы" по поводу лицензирования АБФФ еще неделю назад отмечала, что ФК "Крумкачы" уже не раз допускал нарушения во время процесса лицензирования, и всегда федерация шла на уступки, всячески поддерживала молодую команду.