16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года, старший тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина родила дочь. Такая информация размещена на сайте Министерства спорта и туризма со ссылкой на БФСО "Динамо", сообщает БЕЛТА.

Вес девочки - 4.060 кг, рост - 56 см. Родители назвали малышку Верой.

"Министерство спорта и туризма искренне поздравляет Любовь и ее мужа Виктора со столь важным и радостным событием в их жизни и желает их семье только добра, радости, здоровья, неиссякаемого оптимизма и благополучия!", - говорится в сообщении.-0-