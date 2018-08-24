Лучших бойцов из 30 стран ждут на чемпионате по панкратиону в Бобруйске

24 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске 1-4 ноября состоится чемпионат мира по панкратиону, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Турнир пройдет в "Бобруйск-Арене" и соберет представителей 30 стран, включая такие экзотические, как Австралия и Катар. Во время состязаний разыграют около 70 комплектов медалей среди мужчин и женщин в разных возрастных и весовых категориях. Соревновательная программа разделена на четыре группы: фулл-контакт, практически не имеющий ограничений в бою, аthlima, или лайт-контакт, демонстрационные командные виды polydamas и palesmata.

Впервые за все время проведения чемпионатов мира каждой команде разрешено заявить по три бойца в каждом весе. Это значит, что в Бобруйске соберется более 300 лучших бойцов панкратиона. "Проводимые в Беларуси национальные первенства по этому виду спорта всегда отличал высокий уровень организации, состязания запоминались не только высоким накалом борьбы, но и красочными церемониями открытия и закрытия, широким спектром развлечений для зрителей. В 2018 году чемпионат мира впервые получит собственный логотип", - отметили в горисполкоме.

Организаторами соревнований выступают международная федерация "Объединенный мир борьбы" и Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств при поддержке Могилевского облисполкома и Бобруйского горисполкома.

Панкратион является возрожденным видом спорта. В бою разрешается применять практически весь арсенал технических действий из других видов единоборств. Спортсмены проводят поединки в специальной защите, установлены четкие правила борьбы, что делает их безопасными и позволяет заниматься этим видом спорта юношам с раннего возраста.-0-