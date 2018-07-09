Луис Энрике возглавил сборную Испании по футболу

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике стал главным тренером сборной Испании по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее, 13 июня, Королевская испанская футбольная федерация расторгла контракт с главным тренером национальной команды Хуленом Лопетеги из-за того, что тот без ее ведома подписал соглашение с мадридским "Реалом".

На ЧМ-2018 по футболу в России сборной руководил Фернандо Йерро, команда дошла до 1/8 финала, где проиграла россиянам в серии пенальти.

Луис Энрике возглавлял "Барселону" в 2014-2017 годах, под его руководством клуб стал двукратным чемпионом Испании (2014/15, 2015/16), двукратным обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16) и обладателем Суперкубка страны 2016 года. В сезоне-2014/15 "Барселона" выиграла Лигу чемпионов, в 2015 году команда стала победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА.-0-