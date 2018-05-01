Мадридский "Реал" в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов

1 мая, Минск / Корр. БЕЛТА/. Первым финалистом футбольной Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном полуфинальном поединке на поле мадридского "Сантьяго Бернабеу" команды сразу пошли в атаку и на 3-й минуте гостей вывел вперед Джошуа Киммих, который отличился и в дебюте первой встречи в Мюнхене. Хозяева не остались в долгу, и через 8 минут Карим Бензема восстановил равновесие - 1:1. После стартового отрезка соперники не сбавляли обороты, но до перерыва забитых мячей не было. Зато едва начался второй тайм, как Бензема забил свой второй гол, воспользовавшись грубой ошибкой обороны баварцев. После этого гости пошли в атаку большими силами, и на 63-й минуте Хамес Родригес снова сделал счет равным - 2:2. Мюнхенцы продолжали доминировать, создали много опасных ситуаций, но не смогли пробить голкипера мадридцев Кейлора Наваса.

В первой встрече, проходившей в Мюнхене, "Реал" победил- 2:1.

Королевский клуб" добрался до финала ЛЧ в третий раз подряд, причем, оба предыдущих он выигрывал. "Реал" является рекордсменом по количеству завоеванных трофеев главного континентального турнира - их у него 12.

Второй участник решающего поединка ЛЧ определится 2 мая на римском "Стадио Олимпико", где итальянская "Рома" примет английский "Ливерпуль" (прямая трансляция в 21.45 на телеканале "Беларусь 5"). Их первая полуфинальная встреча 24 апреля на "Энфилде" завершилась крупной викторией ливерпульцев - 5:2.

Финальный матч чемпионской Лиги состоится 26 мая в Киеве.-0-